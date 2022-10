P!nk: Zusatz-Konzert ist fix!

P!nk schafft das Pop-Wunder in Wien: Nach Ticket-Hype um das erste Konzert gibt es am 2. Juli jetzt auch eine Zugabe im Happel-Stadion.

Jetzt ist P!nk in Österreich endgültig im Pop-Himmel angekommen. Mit Hits wie Just Like Pill, So What oder Funhouse fegt sie nämlich nicht nur am 1. Juli durch das Wiener Happel-Stadion, sondern auch am 2. Juli. Soeben wurde bei oeticket und Ticket24.at der Vorverkauf für die Wien-Zugabe freigeschalten.

Mit zwei Stadien-Konzerten reiht sich P!nk nun in die erlesen Riege von absoluten Top-Stars ein. In Wien schafften bislang nämlich nur Robbie Williams, Helene Fischer, Rammstein und Ed Sheeran ein Stadien-Doppelpack! Der Pop-Sommer 2023 ist damit voll auf Kurs. Jetzt gibt es schon fünf Stadien-Konzerte in Wien: Harry Styles (8. Juli), Bruce Springsteen (18. Juli) Rammstein (26. und 27. Juli) und eben die zwei Auftritte von P!nk. Noch besser war nur die heurige Stadion-Saison: da gab es Gleich acht (!) Shows im Happel-Stadion.