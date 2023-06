Die Mutter eines Pornostars hat ihren langjährigen Freund dabei ertappt, wie er sich die Pornofilme ihrer Tochter 'unter der Dusche' ansah.

Skye Blue, die mit 23 Jahren begann, Pornos zu drehen, erhielt den Anruf aus heiterem Himmel von ihrer Mutter. Sie behauptete, ihre Mutter sei ihrem damaligen Partner ins Badezimmer gefolgt, als er ungewöhnlich lange duschte. Doch die Mutter war am Boden zerstört, als sie die Pornovideos ihrer Tochter auf seinem Handy sah.

Mutter sah das Unfassbare

In der Sendung The Boughie Show Podcast sagte sie: "Es war auf Pornhub und sie ging ins Badezimmer, weil sie dachte: 'Er hat wirklich verdammt lange geduscht. Sie schaut auf sein Handy und ich bin genau da, auf dem Telefon, auf Pornhub, es war einer meiner Vixen-Filme."

© skyebluewantsu/Twitter

"Meine Mutter rief mich an und sagte: 'Hey, das ist passiert, wie soll ich damit umgehen?' Und ich sagte: 'Oh, Scheiße, ich weiß gar nicht, was ich dir sagen soll, das ist total verrückt. Skye verriet, dass ihre Mutter und der Partner nicht mehr zusammen sind. "Das Verrückteste war, dass dieser Mann bei meiner 14. Geburtstagsparty als DJ aufgelegt hat, er war schon sehr lange dabei", fügte der Star hinzu.