Lamborghini-Leichtsinn: Fahrt endet mit teurem Crash!

Ein rasanter Lamborghini Huracán Performante sorgte in Hongkong für Aufsehen, als ein Video auf Facebook die riskante Fahrt dokumentierte. Der Fahrer oder die Fahrerin des blauen Sportwagens war scheinbar mehr am Prahlen als am Fahren interessiert. In langsamen Tempo und auf der linken Fahrspur fuhr der Luxuswagen zwischen den anderen Verkehrsteilnehmern hindurch, bis er die Kontrolle verlor. Der kräftige V10-Motor beeindruckte die Umstehenden nicht lange, denn der Lamborghini geriet ins Schlingern und krachte gegen die Leitplanke.

Video zeigt Crash

Ungebremst prallte der übermütige Fahrer anschließend in einen weißen Kleinbus, der dadurch auf die dritte Fahrspur geschleudert wurde und dort gegen eine Mauer knallte. Erst dann kam der Lamborghini zum Stehen, zusammen mit dem Transporter.

Das Ergebnis: eine teure Angelegenheit für den Lamborghini-Fahrer und eine klare Botschaft: Leistungsstarke Sportwagen erfordern fahrerisches Können. Internetnutzer kritisierten die unnötige Prahler-Show, die zu diesem vermeidbaren Unfall führte.