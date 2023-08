'Meinen Stiefvater zu heiraten war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe', so die Braut nach der Hochzeit.

Ein frisch verheiratetes Ehepaar aus Tampa sorgt derzeit für reichlich Gesprächsstoff und entsetzte Reaktionen in den sozialen Medien. Die junge Frau, namens Christy, veröffentlichte kürzlich ein Video ihres Hochzeitskusses mit ihrem geliebten Schatz.

Fall sorgt für Aufregung im Netz

Was auf den ersten Blick wie eine romantische Liebesgeschichte erscheint, birgt jedoch eine pikante Enthüllung: Christys Ehemann ist niemand Geringeres als der Ex-Mann ihrer eigenen Mutter. In dem Clip prangt in großen Buchstaben die schockierende Aufschrift: "Meinen Stiefvater zu heiraten war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe." Als wäre das nicht genug, versehen sie den Beitrag auch noch mit dem provokanten Hashtag "MarryYourMomsEx".

Das Video verbreitete sich wie ein Lauffeuer und zählte bereits über 20,8 Millionen Zuschauer. Die Kommenatre unter dem Video waren großteils negativ. Doch Christy ließ die Reaktionen nicht unkommentiert stehen. Sie versicherte, dass ihre Mutter voll und ganz hinter ihrer Entscheidung stehe. In einem weiteren Video erklärte sie: "Hat mich mein Stiefvater großgezogen? Nein. War ich minderjährig, als ich ihn kennengelernt habe? Nein. Reden meine Mutter und ich noch miteinander? Ja!"