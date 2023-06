Hier sieht Labor-Affe zum ersten Mal das Sonnenlicht

Schimpansen-Dame Vanilla erlebt ein neues Leben voller Glück und Freiheit.

Nachdem sie unter qualvollen Bedingungen in einem Labor aufwuchs, fand sie endlich Zuflucht in der Affen-Auffangstation des Vereins "Save the Chimps" in Florida. Dort wurde sie behutsam in die Gemeinschaft integriert und durfte schließlich das Gehege betreten.

Affe zunächst noch schüchtern

Anfangs noch schüchtern, ermutigte Alpha-Männchen Dwight sie, nach draußen zu gehen und den sonnigen Himmel zu sehen. Vanilla strahlte vor Freude über ihre neue Freiheit, wie auf dem Video zu sehen ist. Die anderen Affen begrüßten sie herzlich und sie erkundete ihr neues Paradies auf einer 1,2 Hektar großen Insel. Bei "Save the Chimps" kümmert man sich liebevoll um ehemalige Laboraffen, die oft erst lernen müssen, wie es ist, mit Artgenossen zu leben.

Die Auffangstation liegt etwa zwei Autostunden von Miami entfernt und gewährt nur ausgewählten Besuchern Zutritt, um den Tieren ein möglichst naturnahes Umfeld zu bieten. Vanilla hat nun endlich ein Leben in Freiheit und Glück gefunden, fernab von den Schrecken ihrer Vergangenheit.