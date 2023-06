Dieser Mann ist mit einer kopflosen Puppe zusammen

Leonardo kaufte das ungewöhnliche Stück für 529 Euro von der Influencerin, die auch für den Verkauf von Kerzen bekannt ist, die angeblich nach ihrer Vagina riechen.

Leonardo Neves Ruschel Godoy behauptet, in eine kopflose Puppe der Influencerin Kine-Chan verliebt zu sein. Er sagt, dass sie alles zusammen machen - vom Abendessen bis zum Ansehen von Filmen. Die Puppe wurde nach dem Vorbild seines Lieblingsmodells Kine-Chan angefertigt.

Absurde Aussagen

Leonardo kaufte das ungewöhnliche Stück für 529 Euro von der Influencerin, die auch für den Verkauf von Kerzen bekannt ist, die angeblich nach ihrer Vagina riechen. Der 18-jährige Fan, der die kopflose Puppe als seine Freundin betrachtet, nimmt die Nachbildung oft zum Essen mit in die Öffentlichkeit, hat ihr Geschenke gekauft und sagt, er sei "verliebt".

Leonardo sagte: "Sobald die Puppe zum Verkauf angeboten wurde, habe ich sie gekauft, und als sie nach Hause kam, habe ich mich verliebt. Ich habe eine große Zuneigung zu ihr entwickelt und jetzt sind wir zusammen. Ich hatte schon richtige Freundinnen, aber wir hatten immer Probleme und Streit, aber mit der Puppe ist alles perfekt."

In einem Brief an den Influencer schrieb er: "Hallo, Kine. Ich möchte dir dafür danken, dass du eines der besten Dinge in meinem Leben geschaffen hast. Ich wollte dir nur sagen, dass ich gestern einen unglaublichen Tag mit dir, der Mini-Kine, hatte."