In dieser Stadt hat sich die Miete seit 500 Jahren nicht erhöht

Die Fuggerei ist der weltweit älteste öffentliche Wohnkomplex, der noch in Betrieb ist. In ihr leben 142 Menschen in einer geschlossenen Gemeinschaft, in der dreimal am Tag gebetet werden muss und die Tore genau um 22 Uhr geschlossen werden. Die Miete wurde seit 500 Jahren nicht mehr erhöht. Dies bedeutet, dass Personen dort um 1 Euro im Monat leben können.

Es gibt strenge Auflagen, um Mitglied der Fuggerei zu werden. Mietinteressenten müssen mindestens zwei Jahre in Augsburg gelebt haben, um sich für eine Wohnung zu bewerben. Außerdem müssen die Mieter Katholiken sein und bestimmte zusätzliche Kriterien erfüllen, um dort wohnen zu dürfen.