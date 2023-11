So viel Kalorien verbrennen Sie beim Schauen eines Horror-Films

Welcher Horrorfilm lässt Sie aus ihrem Sitz aufspringen?

Es stellt sich heraus, dass es gar nicht so schlimm ist, von einem maskierten Serienmörder erschreckt zu werden. Durch die Erhöhung der Herzfrequenz werden Kalorien verbrannt, und Sport ist nicht die einzige Möglichkeit, dies zu erreichen. Gruselfilme tun das auch.

Forscher der University of Westminster in London analysierten die Herzfrequenz, die Sauerstoffaufnahme und den Kohlendioxidausstoß der Teilnehmer, während sie sich zehn Gruselfilme ansahen, berichtet Parade. Bei einem 90-minütigen Horrorfilm werden etwa 150 Kalorien verbrannt, was der Menge eines 30-minütigen Spaziergangs entspricht.

Die Wissenschaftler sagen, dass die Szenen, die einen zum Springen bringen, die meisten Kalorien verbrennen, weil sie die Herzfrequenz in die Höhe treiben.