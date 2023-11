Frau ist krank: Nach 55 LSD-Tabletten ist sie wieder gesund

Die Frau wurde ohnmächtig und erbrach sich in den nächsten 12 Stunden häufig, berichtete aber, dass sie sich in den 12 Stunden danach ''angenehm high'' fühlte

Eine 46-jährige Frau schnupfte das 550-fache der normalen Freizeitdosis LSD und überlebte nicht nur, sondern stellte auch fest, dass die Fußschmerzen, unter denen sie seit ihren 20er Jahren litt, drastisch abnahmen.

Glaubte Koks zu nehmen

Die Frau wurde ohnmächtig und erbrach sich in den nächsten 12 Stunden häufig, berichtete aber, dass sie sich in den 12 Stunden danach "angenehm high" fühlte - sie erbrach immer noch, aber weniger häufig. Sie nahm 55 Milligramm von etwas ein, das sie für Koks hielt, das aber in Wirklichkeit "reines LSD in Pulverform" war.

Kürzlich wurden Fallstudien zu ihrer Überdosis durchgeführt, um zu erfahren, welchen Nutzen und welche Folgen LSD bei extremer Einnahme auf den Körper hat.