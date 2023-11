Geniestreich: Keeper lässt Ball absichtlich ins Tor

Ein kurioses Ereignis versetzte das gesamte Stadion in Staunen: In den letzten 15 Minuten des Spiels zwischen den Corinthians São Paulo und Atlético Mineiro stand es 1:1, als Corinthians-Keeper Cássio (36) einen Freistoß ins eigene Tor gehen ließ - ein atemberaubender Moment.

Paukenschlag: Rapid feuert Barišić

Atlético Mineiro erhielt einen Freistoß in der gegnerischen Hälfte. Der Ball flog direkt auf Cássio zu, aber statt ihn zu fangen, wich der Torhüter in letzter Sekunde aus, und der Ball landete im Netz.

Watch bizarre moment Corinthians goalkeeper makes no attempt to save free-kick - but he was absolutely RIGHT to let it go in!???????? pic.twitter.com/Q74SK0V3D5