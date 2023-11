Rapid: Barisic-Nachfolge heißt Stefan Kulovits

Am Mittwochmorgen beendete Rapid die Zusammenarbeit mit Coach Zoran Barisic und seinem Co-Trainer Thomas Hickersberger. Die interimistische Nachfolge ist aber bereits geklärt. SK Rapid II-Cheftrainer Stefan Kulovits übernimmt.

Die Hütteldorfer stehen nach 14 Runden mit lediglich 18 Punkten auf Tabellenplatz 8 und konnten vor eigenen Publikum trotz eines oftmals deutlichen Chancenpluses nur eines der bisherigen sieben Saisonspiele gewinnen. Dass Coach Zoran Barisic entlassen wurde, hatte sich bereits nach der letzten 0:1-Pleite gegen Hartberg abgezeichnet.

In der Phase bis zur Winterpause übernimmt nun Stefan Kulovits das Ruder. Der 40-jährige Ex-Spieler, der die Zweitmannschaft in der Regionalliga Ost zum Winterkönig machte, wird vorübergehend die Position des Cheftrainers einnehmen. Nach den anstehenden Spielen wird der 40-Jährige, der nicht die über eine UEFA-Pro-Lizenz verfügt, aber wieder in seine bisherige Rolle als Rapid-II-Coach zurückkehren.

Als Grün-Weißer Kicker genoss Kulovits Kult-Status. Sein Spitzname: Kampfgelse. Sowohl 2004/05 als auch 2007/08 war der Mittelfeldspieler Teil der Meister-Truppe. Seine Karriere als Spieler beendete er 2021 beim SV Sandhausen in Deutschland. 2022 kehrte Kulovits als Trainer zurück nach Hütteldorf und übernahm die zweite Mannschaft.