2:2! Sturm vergibt Sieg im Meister-Duell

Nach einem 2:2 thront Sturm Graz weiterhin in der Tabelle vor Red Bull Salzburg. Die Meister-Entscheidung wurde aber vertagt.

Sturm Graz verteidigte den Platz an der Tabellenspitze erfolgreich. Das letzte Saison-Duell gegen die Bullen endete für die Grazer mit einem 2:2 - trotz einer 2:0-Führung! Die Steirer gefährden mit dem Remis aber weiterhin den elften Titel in Folge Salzburger.

Reichlich Änderungen bei den Gastgebern

Zum Spiel: In der Abwehr ersetzte Interimstrainer Onur Cinel nach der peinlichen Niederlage gegen Klagenfurt den gesperrten Strahinja Pavlovic (fünfte Gelbe) durch Samson Baidoo. Daouda Guindo ließ der Salzburg-Coach auf der Bank, stattdessen stand Aleksa Terzic als Linksverteidiger auf dem Spielfeld. Im Mittelfeld feierte indes Mads Bidstrup sein Comeback nach einer Schulterverletzung. Vorne, neben Konate setzte Cinel Petar Ratkov ein, da Roko Simic sich zuletzt nicht beweisen konnte. Bei den Grazern ersetzte lediglich David Affengruber den gelbgesperrten David Schnegg in der Verteidigung.

Führung für die Steirer nach 44 Sekunden

Aber: Bereits in der 44. Sekunde erzielten die "Schowazen" den Führungstreffer. Verantwortlich für das 1:0 war Alexander Prass, der nach einer Vorlage von William Boving, aus dem Strafraum traf. In der vierten Minute setzen die Salzburger zum Ausgleich an. Ein Kopfball von Karim Konate, so wie ein Versuch von Petar Ratkov gingen daneben. In der 28. Minute versuchte Konate es nochmals - und traf! Sein Torjubel wurde allerdings durch einen Pfiff unterbrochen - Handspiel! Der Treffer zählte nicht.

Prass erzielt Doppelpack in erster Halbzeit

In der 34. Minute traf die Ilzer-Elf erneut: Wieder hieß der Torschütze Alexander Prass. Den Assist dazu gab Jusuf Gazibegovic. Somit endete die erste Halbzeit mit einem 2:0 für die überlegenen Grazer.

Salzburg schlägt in zweiter Halbzeit zurück

In der 72. Minute sagten die "Bullen" ihren Gästen den Kampf an. Nene Dorgeles versenkte den Ball nach einem Pass von Oscar Gloukh im Netz. Zehn Minuten später wurde es erneut spannend. Während Oumar Solet Gelb sah sorgte Konate für den Ausgleich: 2:2. In der 89. Minute versuchte Baidoo die Gastgeber in Führung zu schießen. Der Treffer zählte jedoch nicht, da der Verteidiger im Abseits stand. Der Kampf um den Meistertitel bleibt auch in den verbleibenden drei Runden noch spannend.