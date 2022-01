Ried holt Verstärkung vom GAK

Die Innviertler nützen das Wintertransferfenster und verpflichten Abwehspieler Josef Weberbauer.

Fußball-Bundesligist SV Ried hat seinen ersten Wintertransfer unter Dach und Fach gebracht. Die Innviertler gaben am Freitag die Verpflichtung von GAK-Verteidiger Josef Weberbauer bekannt. Der 23-Jährige erhielt einen Vertrag bis Sommer 2024. "Er ist in der Defensive ein sehr unangenehmer Gegenspieler, der nie aufsteckt, und bringt sich auch in der Offensive stark ein", erklärte Ried-Coach Robert Ibertsberger.



Der Rieder Julian Turi wechselt indes als Kooperationsspieler zu Zweitligist Vorwärts Steyr und soll dort Spielpraxis erhalten. Der SCR Altach ist unterdessen in seinem Bestreben, sich von einigen Spielern zu trennen, einen Schritt vorwärts gekommen. Die Vorarlberger lösten den Vertrag mit dem brasilianischen Abwehrspieler Anderson einvernehmlich auf. Der 24-Jährige, der zuletzt an den FC Dornbirn verliehen war, bleibt allerdings im "Ländle" und wechselt zu Zweitliga-Spitzenreiter Austria Lustenau.