Transfer-Knall! Kalajdzic-Rückkehr zum LASK fast perfekt

Spektakulärer Transfer-Hammer beim LASK: ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic steht vor der fixen Rückkehr nach Linz. Die Champions League könnte beim Wechsel die entscheidende Rolle spielen.

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Der ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic steht offenbar vor einer fixen Rückkehr zum österreichischen Doublesieger LASK. Wie das englische Medium "Express & Star" berichtet, soll der 2-Meter-Mann ablösefrei von den Wolverhampton Wanderers nach Linz wechseln. Im Vertrag soll eine Weiterverkaufsklausel von 50 Prozent verankert sein. Bereits in der vergangenen Saison war Kalajdzic an den LASK ausgeliehen und feierte als absoluter Leistungsträger den Gewinn von Meistertitel und ÖFB-Cup.

Keine Rolle bei den Wolves

In den Planungen der Wolverhampton Wanderers spielte der Stürmer für die aktuelle Saison bislang keine Rolle mehr. Deshalb befand sich Kalajdzic zuletzt im Austausch mit mehreren Vereinen. "Grundsätzlich weiß man nie im Leben – deswegen mache ich mir nie eine Tür zu", erklärte er Mitte August gegenüber "Sky", als er offiziell in der Raiffeisen Arena verabschiedet wurde. Am Samstag äußerte sich auch LASK-CEO Siegmund Gruber bei "Sky" zu der Personalie und erklärte, dass eine Verpflichtung zwar "richtig schwer" werde, aber "Tür und Tor" offen stehen würden.

Anreiz durch die Königsklasse

Ausschlaggebend für die Wende könnte die überraschende Qualifikation der Linzer für die Champions-League-Ligaphase sein. Kalajdzic hatte vor zwei Wochen im Interview betont, "zurück in diese Sphären, in diese Ligen" zu wollen, wo er hingehöre. Mit dem Einzug in die Königsklasse erfüllt der LASK nun genau diese Kriterien.