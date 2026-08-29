LASK gegen Real Madrid erst nächstes Jahr

Der Spielplan für die Champions League ist da! Der LASK startet auswärts in Athen, das Gastspiel bei Real Madrid gibt's erst nächstes Jahr.

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Der LASK kennt seinen Spielplan in der Champions League:

8. September (18.45 Uhr): AEK Athen - LASK 14. Oktober (18.45 Uhr): LASK - FC Liverpool 21. Oktober (21.00 Uhr): Sporting Lissabon - LASK 3. November (21.00 Uhr): LASK - Slovan Bratislava 24. November (18.45 Uhr): Bodö/Glimt - LASK 9. Dezember (21.00 Uhr): LASK - Fenerbahce 19. Jänner (21.00 Uhr): Real Madrid - LASK 27. Jänner (21.00 Uhr): LASK - FC Porto

Mehr dazu in Kürze...