CL-Spielplan ist da
LASK gegen Real Madrid erst nächstes Jahr
Der Spielplan für die Champions League ist da! Der LASK startet auswärts in Athen, das Gastspiel bei Real Madrid gibt's erst nächstes Jahr.
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Der LASK kennt seinen Spielplan in der Champions League:
8. September (18.45 Uhr): AEK Athen - LASK
14. Oktober (18.45 Uhr): LASK - FC Liverpool
21. Oktober (21.00 Uhr): Sporting Lissabon - LASK
3. November (21.00 Uhr): LASK - Slovan Bratislava
24. November (18.45 Uhr): Bodö/Glimt - LASK
9. Dezember (21.00 Uhr): LASK - Fenerbahce
19. Jänner (21.00 Uhr): Real Madrid - LASK
27. Jänner (21.00 Uhr): LASK - FC Porto
Mehr dazu in Kürze...
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