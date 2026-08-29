oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

CL-Spielplan ist da

LASK gegen Real Madrid erst nächstes Jahr

Mehrere Fußballspieler von LASK Linz jubeln gemeinsam nach einem Tor auf dem Spielfeld.
© IMAGO/STEINSIEK.CH
Der Spielplan für die Champions League ist da! Der LASK startet auswärts in Athen, das Gastspiel bei Real Madrid gibt's erst nächstes Jahr.
OE24 auf Google bevorzugen

Der LASK kennt seinen Spielplan in der Champions League:

8. September (18.45 Uhr): AEK Athen - LASK
14. Oktober (18.45 Uhr): LASK - FC Liverpool
21. Oktober (21.00 Uhr): Sporting Lissabon - LASK
3. November (21.00 Uhr): LASK - Slovan Bratislava
24. November (18.45 Uhr): Bodö/Glimt - LASK
9. Dezember (21.00 Uhr): LASK - Fenerbahce
19. Jänner (21.00 Uhr): Real Madrid - LASK
27. Jänner (21.00 Uhr): LASK - FC Porto

Mehr dazu in Kürze...

Auch interessant

Bundeskanzler Stocker macht Knallhart-Ansagen

Deutschland bereitet sich auf Putin-Angriff vor

DAS erwartet Österreich im Winter

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Katalin Kariko ist die Mutter der Corona-Impfstoffe

Rangnick mit überraschender Red-Bull-Ansage

Papst: "Anschläge sind Barbarei"

Erling Haaland und Rayan Cherki schießen ManCity zum 4:1-Sieg

LASK gegen Real Madrid erst nächstes Jahr

Aktivisten planen "Klebe-Monat" Mai

Rapid-Kapitän Seidl vor dem Abflug

Ried jagt ersten Auswärtssieg in Hartberg seit 2001

Paxlovid: Rauch fordert von Apotheken Belege für Verwendung

Gaza: Fast 400 Leichen in Massengräbern gefunden