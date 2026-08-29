Deutschland bereitet sich auf Putin-Angriff vor

Nach dem versuchten Drohnenangriff in Leipzig will die Bundesregierung offenbar deutlich härter gegen Russland vorgehen. Kanzler Friedrich Merz soll weitreichende Sanktionen vorbereiten.

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Wie Politico und die "Welt am Sonntag" berichten, bereitet die Bundesregierung Maßnahmen gegen Russland vor. Demnach soll Merz Moskau für den versuchten Drohnenangriff in Leipzig verantwortlich machen und anschließend neue Sanktionen ankündigen.

Die geplanten Schritte könnten laut den Berichten auch direkte Maßnahmen gegen russische Einrichtungen umfassen. Damit würde Deutschland seine Haltung gegenüber Moskau deutlich verschärfen.

Die Informationen stammen von drei mit den Vorgängen vertrauten Beamten, die anonym bleiben wollten.

Entscheidung soll kommende Woche fallen

Die Ankündigung ist demnach für Anfang kommender Woche geplant. Sie könnte zeitlich mit dem Treffen der EU-Außenminister in Irland am Dienstag zusammenfallen.

Zwei der Informanten halten laut den Berichten allerdings auch eine frühere Ankündigung für möglich.

Parallel arbeitet die Europäische Union an weiteren Strafmaßnahmen gegen Russland. Die entsprechenden Sanktionen werden derzeit in Brüssel vorbereitet.

Für Merz wäre der Schritt ein deutliches Signal an Moskau: Auf den Vorfall in Leipzig soll eine spürbare Reaktion folgen.