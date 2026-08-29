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Florian Silbereisen lässt Helene-Fischer-Bombe platzen

SR
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© WireImage
Normalerweise stellt Florian Silbereisen die Fragen – diesmal musste er selbst Rede und Antwort stehen. Bei "Riverboat" plauderte der Moderator über Lampenfieber, seine Glücksunterhose und verriet ganz nebenbei eine echte Schlager-News.
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Als Silbereisen in der MDR-Talkshow über die Gäste der kommenden "Goldenen Henne" sprach, ließ er die Bombe platzen.

"Jetzt darf ich verkünden, exklusiv", kündigte der 45-Jährige an. Dann folgte die Überraschung: "Eine der erfolgreichsten Künstlerinnen Europas: Helene Fischer wird auch zu Gast sein."

Der anschließende Jubel und Applaus im Studio übertönte beinahe seine letzten Worte. Silbereisen selbst freute sich sichtlich über die Ankündigung.

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"Freuen wir uns sehr", sagte er und erinnerte an seinen gemeinsamen Auftritt mit Fischer in der Münchner Allianz Arena. Dort habe er mit ihr auf der Bühne gestanden und sei dabei selbst "echt aufgeregt" gewesen.

Frau im schwarzen Outfit singt auf der Bühne und zeigt mit dem Finger nach vorne.
Helene Fischer ist am 04.September bei der "Goldenen Henne" zu Gast. © Thomas Zeidler

Nun kommt die Sängerin nach Leipzig. Am 4. September wird Silbereisen die "Goldene Henne" erstmals gemeinsam mit Esther Sedlaczek moderieren.

Silbereisen zeigt seinen verletzten Finger

Bei "Riverboat" ging es aber nicht nur um die große Schlager-News. Silbereisen sprach auch über einen kleinen Unfall.

Vor der Sendung hatte er bei Instagram seinen mit einem Pflaster verbundenen Finger gezeigt und eine "schwere Verletzung" angekündigt. Seine Fans reagierten prompt mit Genesungswünschen.

"Gute Besserung lieber Florian, nettes Pflaster", schrieb etwa ein Nutzer. Sänger Angelo Kelly kommentierte dagegen trocken: "Show must go on."

Kelly saß ebenfalls in der Talkshow-Runde und erzählte dabei eine kuriose Geschichte über Silbereisens Schlagzeug: Darauf soll einst sogar Musiklegende Phil Collins gespielt haben.

Silbereisen selbst sieht sich allerdings nicht als großen Drummer. Dass es beim Trommeln nicht immer perfekt läuft, zeigte sich offenbar schon vor der Sendung: Er und Angelo Kelly hatten in der Garderobe bereits gemeinsam auf die Trommeln gehauen.

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