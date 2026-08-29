Das ändert sich jetzt für Samsung-Nutzer

Samsung erweitert die Suchoptionen auf der Galaxy-S26-Serie. Nutzer können künftig Google Search und den Samsung-Dienst Finder gemeinsam auf dem Startbildschirm platzieren.

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Samsung erweitert auf der Galaxy-S26-Serie offenbar die Suchfunktionen auf dem Startbildschirm. Mit der Testversion One UI 9 Beta 7 sollen Nutzer laut dem Portal "Sammy Fans" die Google-Suche und den eigenen Dienst Finder gemeinsam oder jeweils einzeln auf dem Homescreen anzeigen können.

Websuche und Gerätesuche direkt nebeneinander

Während die Google-Suchleiste vor allem Anfragen im Web beantwortet, durchsucht Finder Inhalte sowie Funktionen auf dem Galaxy-Smartphone. Wie "Sammy Fans" berichtet, kann Finder auf Geräten mit One UI 9 oder höher über die Startbildschirm-Einstellungen aktiviert werden. Dort steht unter "Suchleiste auf dem Startbildschirm anzeigen" die entsprechende Option zur Verfügung.

Verarbeitung von teils persönlichen Daten

Diese Erweiterung betrifft auch den Datenschutz. Laut Samsung kann Finder bei aktivierter Funktion "Personal Data Intelligence" Reservierungsinformationen aus Benachrichtigungen von Apps wie Messages, Gmail, WhatsApp, Wallet oder weiteren Diensten auswerten und als Karten anzeigen. Diese Funktion lässt sich in den Einstellungen des Finders wieder deaktivieren.

Wichtigkeit von regelmäßigen Smartphone-Updates

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) betont, dass Updates nicht nur neue Funktionen bringen, sondern vor allem Fehler beheben und Sicherheitslücken schließen. Da auf Smartphones zahlreiche Apps, Fotos, Nachrichten, Zahlungsdienste und persönliche Daten gebündelt werden, können ungepatchte Schwachstellen ein Risiko darstellen. Das BSI empfiehlt daher, das Betriebssystem sowie Apps zeitnah zu aktualisieren und automatische Updates zu aktivieren. Wer One UI 9 Beta 7 auf einem Galaxy S26 nutzt, sollte zudem bedenken, dass Beta-Versionen zwar neue Funktionen früher liefern, aber auch noch Fehler enthalten können.