ChatGPT verpfeift Mordplan gegen Ex

Ein 25-jähriger Investmentbanker aus Florida soll ChatGPT detailliert von seinen Mordfantasien gegen seine Ex-Freundin erzählt haben.

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Der Mann, Darren S. Z., beschrieb unter anderem, wie er die 21-Jährige aufspüren, entführen und töten wollte. Besonders alarmierend waren konkrete Angaben zu ihren Aufenthaltsorten und mögliche Tatpläne.

Die Sicherheitssysteme von OpenAI erkannten die Inhalte als potenziell gefährlich. Ein Mitarbeiter prüfte den Chat und informierte das FBI. Die Ermittler leiteten die Informationen an die Behörden in Palm Beach weiter. Z. wurde schließlich festgenommen und bekannte sich schuldig.

"Werde sie bis zum Ende des Monats töten"

Zuvor hatte er seine Ex nach der Trennung wiederholt über verschiedene Telefonnummern und soziale Netzwerke kontaktiert. Ein Gericht verurteilte ihn zu einer achtjährigen Bewährungsstrafe. Zudem gilt ein Kontaktverbot, er darf keine Waffen besitzen und muss zwei Jahre lang eine elektronische Fußfessel tragen. Sein Arbeitgeber Goldman Sachs trennte sich von ihm.