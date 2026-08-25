Samsung kopiert Apple-Design für ihr Premium-Modell

Neue Leaks zeigen die mögliche Rückseite des nächsten Samsungs Premiummodells. Dabei scheint der südkoreanische Hersteller sich bei Apple bedient zu haben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der bekannte Leaker Ice Universe hat neue technische Infos zum nächsten Samsung Galaxy S27 Ultra. Die technische Zeichnung zeigt dabei die Rückseite des Premiummodells. Besonders das Kameramodul schaut ähnlich wie die direkte Konkurrenz aus.

Einige Nutzer ließen sich KI-Bilder von der Rückseite generieren. Diese geben einen guten Eindruck zu den neuesten Leaks und wie die nächsten Samsung-Smartphones aussehen werden.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Ähnlichkeit zum iPhone 17 Pro

Dabei bemerkten viele die Ähnlichkeit zu dem aktuellen iPhone 17 Pro. Das neue Kameramodul, das sich über die gesamte Breite der Rückseite zieht, erinnert sehr stark an die direkte Konkurrenz.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Mit dem neuen Design weicht Samsung von seiner bisherigen Designsprache ab. Seit Jahren befanden sich die Linsen an der linken Seite untereinander, meist ohne Buckel. Einen Buckel erhielt erst das Samsung Galaxy S26 Ultra.

Die Rückseite vom Samsung Galaxy S26 Ultra © NurPhoto via Getty Images

Fans wütend auf Samsung

In den sozialen Medien kritisieren die Nutzer das mögliche Design heftig. Sie werfen Samsung vor, dass sie keine eigenen Ideen mehr haben und nur noch Apple kopieren würden. Selbst Ice Universe warnt Samsungs Chef-Designer: "Du solltest dich auf die heftigste Kritikwelle vorbereiten, die es in der Geschichte von Galaxy je gegeben hat."

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Der Leaker hat auch Informationen über die Rückseite des normalen Samsung Galaxy S27. Dieses bekommt das Design vom Galaxy S26 Ultra. Damit haben die drei Kameras einen Buckel.

Mehrere Gründe für das neue Kameramodul

Die breite "Kamera-Insel" soll ebenfalls auf der Rückseite des gemunkelten Samsung Galaxy S27 Pro. Das Modell befindet sich zwischen dem S27 und S27 Ultra. Das Pro-Modell soll kleiner als das Ultra werden und über keinen S Pen verfügen.model

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Doch wieso verändert Samsung das Design ihres Premiummodells? Dank des neuen Kamera-Buckels soll mehr Platz für bessere Kamerasensoren und -Hardware geschaffen werden. Zusätzlich wird Platz für Magnete frei, die rund um das Drahtlos-Lademodul angeordnet werden.

Konkurrenz setzt längst auf Magneten

Mit den Magneten können Zubehöre direkt angebracht werden und waren ein großer Wunsch der Galaxy-Community. Apple, Google und andere Hersteller bauen in ihren Geräten schon längst Magnete ein. Bei der Galaxy-S-Serie mussten Nutzer bisher auf spezielle Schutzhüllen zurückgreifen.

Ein genaues Datum für die Präsentation gibt es aktuell nicht. Wenn es aber nach Samsungs üblichen Zeitplan geht, wird das neue Galaxy S27, Pro und Ultra im Jänner oder Februar 2027 vorgestellt werden.