Galaxy S27 Ultra
Samsung kopiert Apple-Design für ihr Premium-Modell
Der bekannte Leaker Ice Universe hat neue technische Infos zum nächsten Samsung Galaxy S27 Ultra. Die technische Zeichnung zeigt dabei die Rückseite des Premiummodells. Besonders das Kameramodul schaut ähnlich wie die direkte Konkurrenz aus.
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Einige Nutzer ließen sich KI-Bilder von der Rückseite generieren. Diese geben einen guten Eindruck zu den neuesten Leaks und wie die nächsten Samsung-Smartphones aussehen werden.
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Ähnlichkeit zum iPhone 17 Pro
Dabei bemerkten viele die Ähnlichkeit zu dem aktuellen iPhone 17 Pro. Das neue Kameramodul, das sich über die gesamte Breite der Rückseite zieht, erinnert sehr stark an die direkte Konkurrenz.
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Mit dem neuen Design weicht Samsung von seiner bisherigen Designsprache ab. Seit Jahren befanden sich die Linsen an der linken Seite untereinander, meist ohne Buckel. Einen Buckel erhielt erst das Samsung Galaxy S26 Ultra.
Fans wütend auf Samsung
In den sozialen Medien kritisieren die Nutzer das mögliche Design heftig. Sie werfen Samsung vor, dass sie keine eigenen Ideen mehr haben und nur noch Apple kopieren würden. Selbst Ice Universe warnt Samsungs Chef-Designer: "Du solltest dich auf die heftigste Kritikwelle vorbereiten, die es in der Geschichte von Galaxy je gegeben hat."
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Der Leaker hat auch Informationen über die Rückseite des normalen Samsung Galaxy S27. Dieses bekommt das Design vom Galaxy S26 Ultra. Damit haben die drei Kameras einen Buckel.
Mehrere Gründe für das neue Kameramodul
Die breite "Kamera-Insel" soll ebenfalls auf der Rückseite des gemunkelten Samsung Galaxy S27 Pro. Das Modell befindet sich zwischen dem S27 und S27 Ultra. Das Pro-Modell soll kleiner als das Ultra werden und über keinen S Pen verfügen.model
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Doch wieso verändert Samsung das Design ihres Premiummodells? Dank des neuen Kamera-Buckels soll mehr Platz für bessere Kamerasensoren und -Hardware geschaffen werden. Zusätzlich wird Platz für Magnete frei, die rund um das Drahtlos-Lademodul angeordnet werden.
Konkurrenz setzt längst auf Magneten
Mit den Magneten können Zubehöre direkt angebracht werden und waren ein großer Wunsch der Galaxy-Community. Apple, Google und andere Hersteller bauen in ihren Geräten schon längst Magnete ein. Bei der Galaxy-S-Serie mussten Nutzer bisher auf spezielle Schutzhüllen zurückgreifen.
Ein genaues Datum für die Präsentation gibt es aktuell nicht. Wenn es aber nach Samsungs üblichen Zeitplan geht, wird das neue Galaxy S27, Pro und Ultra im Jänner oder Februar 2027 vorgestellt werden.
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