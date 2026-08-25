KI Top-Thema: Größte Gaming-Messe der Welt startet

Die weltgrößte deutsche Computerspiele-Messe Gamescom beginnt mit einem Aussteller-Rekord.

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Wie die Veranstalter mitteilten, präsentieren sich deutlich mehr als 1.600 Firmen, Verbände und andere Organisationen den Besucherinnen und Besuchern. 2025 waren es 1.568 gewesen.

Nach einer Bühnenshow am Dienstagabend, bei der neue Games vorgestellt wurden, öffnen die Messehallen am Mittwochmorgen ihre Türen. Zunächst dürfen nur Fachbesucher hinein, von Donnerstag an ist dann auch das breite Publikum zugelassen. Erwartet werden mehr als 350.000 Besucher, die an den Ständen Computer- und Videospiele zur Probe spielen können. Gut zwei Drittel davon kommen in diesem Jahr aus dem Ausland, viele davon aus Asien. Die Messe endet am Sonntag.

Wie KI das Gaming verändert

Die Gamingbranche ist im Wandel, Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) machen das Spielerlebnis individueller - Computergegner reagieren nicht mehr mit immer gleichen Textbausteinen und Standard-Reaktionen, sondern situationsbedingt und vielfältig. Dadurch sollen die Games attraktiver werden und der Spieler länger bei der Stange bleiben.

Die Gamescom ist die weltgrößte Messe für Computer- und Videospiele. Firmen wie die Konsolen-Hersteller Nintendo ("Super Mario") und Microsoft Xbox ("Age of Empires") sowie die Publisher Tencent Games ("Dune: Awakening") und Ubisoft ("Anno 1800", "Anno 117") präsentieren sich den Fans und Fachleuten. Das Leitthema der Gamescom lautet dieses Jahr "Games machen Lust auf Zukunft".