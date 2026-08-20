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Uralter IPod

DIESES Apple-Produkt kostet mehr als ein Auto

© Getty Images
Alte MP3-Player verstauben keineswegs nur in Schubladen: Ein bestimmtes wertvolles Apple-Produkt erzielt heute unter Sammlern sogar Preise im Gegenwert eines Autos.
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Während Streamingdienste MP3-Player fast vollständig aus dem Alltag verdrängten, erleben alte iPods inzwischen ein überraschendes Comeback. Dies gilt keineswegs nur für Nostalgiker, sondern ebenso für Sammler. Besonders frühe iPods gelten heute als wichtige Meilensteine der Technikgeschichte. Schließlich war der iPod eines der Produkte, das Apple überhaupt erst zum Massenphänomen machte. Viele Fans verbinden die Geräte mit der frühen Digitalmusik-Ära der 2000er-Jahre.

Große Preisunterschiede je nach Zustand

Der Wert hängt stark vom Zustand ab. Originalverpackungen, ungeöffnete Geräte und seltene Sondereditionen erzielen teils erstaunliche Summen. Auch limitierte Farben oder eingestellte Modelle sind gefragt.

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Musikplayer statt moderner Smartphones

Hinzu kommt ein Trend unter Musikfans: Manche bevorzugen bewusst dedizierte Musikplayer statt Smartphones. Vor allem der iPod Classic mit seiner Klickrad-Steuerung genießt inzwischen Kultstatus.

Gefragte Modelle auf dem Sammlermarkt

Die folgenden Modelle gehören heute zu den spannendsten und wertvollsten iPods auf dem Sammlermarkt.

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