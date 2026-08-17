Honor bringt spezielle Handy-Kamera auf den Markt

Honor setzt mit ihrem neuen "Honor Robot Phone" neue Maßstäbe. Das Handy verfügt über eine einzigartige Kamera.

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Mit dem Honor Robot Phone will der chinesische Hersteller Honor den Smartphone-Markt revolutionieren. Dabei setzen sie nicht nur auf mehr Kameras oder einen neuen Chip. Honor will das erste Smartphone mit einer integrierten, vollmechanischen, motorisierten Gimbal werden. Das Kamera-Stabilisierungssystem befindet sich direkt im Gehäuse, wodurch das Gerät weiterhin einfach in die Hosentasche passt.

Im Mittelpunkt steht der Honor Titanium Agile Gimbal. Das Kamerasystem verfügt laut "GIGA.de" über vier Freiheitsgrade und wird in einem 60-stufigen Fertigungsprozess aus über 100 Präzisionskomponenten zusammengesetzt. Der Gimbal-Motor wiegt nur 2,6 Gramm. In der Sekunde dreht sich der Motor mit bis zu 360 Grad pro Sekunde. Für das Filmen ist die 200-MP-Hauptkamera verantwortlich.

Kamera kann nicken

Der Blickfänger ist der sogenannte Yoyo-Roboter-Modus. Damit können Nutzer mehr als nur filmen. Per Sprachquellenlokalisierung und KI-Echtzeit-Objektverfolgung schwenkt und neigt sich die Kamera automatisch, um Personen im Bild zu halten. Das ist praktisch für Vlogs, Livestreams oder Videoanrufe ohne Stativ. Durch berührungslose Gestensteuerung kann der Kameraarm ausgefahren und Aufnahmen ausgelöst werden, ohne dabei das Gerät zu berühren. Zudem kann der Kamerakopf nicken, schütteln und bei Musik tanzen.

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Im Honor Robot Phone steckt ein Snapdragon 8 Elite Gen 5. Zudem verfügt das Gerät über zwölf oder 16 GB RAM sowie 512 GB oder 1 TB Speicher. Der Akku ist 7.060 mAh groß und kann per Kabel mit 120 W oder kabellos mit 50 W geladen werden. Als Display ist ein 6,31-Zoll-OLED-Display im Einsatz. Als Betriebssystem läuft MagicOS 10 auf Basis von Android 16.

Bisher nur ein chinesischer Start bekannt

Bisher gibt es nur Preise für den chinesischen Markt. Dort kostet die Basisversion mit zwölf GB RAM und 512 GB Speicher 9.999 RMB, umgerechnet rund 1.280 Euro. Für die Premiumvariante mit 16 GB und 1 TB werden 12.999 RMB, also etwa 1.670 Euro, fällig.

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Bisher gibt es keine offiziellen Informationen über eine Veröffentlichung hierzulande. Jedoch existiert bereits eine globale Produktseite, wodurch ein internationaler Launch möglich ist. Wer nicht warten kann, der kann sich das Gerät über Importshops nach Österreich liefern lassen. Aber: Es wird ein saftiger Aufpreis verlangt. Zusätzlich können Einschränkungen hinsichtlich der Kompatibilität, Garantie und Rückgaberechte auftreten.