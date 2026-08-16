Amazon: Kampf gegen KI verärgert User

Der Online-Riese Amazon greift derzeit zu drastischen Abwehrmaßnahmen gegen KI-Crawler, die massenhaft Produktdaten abgreifen wollen.

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Doch die Schutzmaßnahme trifft nun ausgerechnet normale Käufer: Wer alle Kundenbewertungen lesen möchte, steht teils vor gesperrten Inhalten und muss tagelang auf eine Freischaltung warten.

Betroffene Nutzer berichten, dass sie auf Produktseiten plötzlich nur noch eine Handvoll Rezensionen zu sehen bekommen. Um den vollen Zugriff wiederherzustellen, verlangt Amazon eine formelle Anfrage von den Kunden. Die Bearbeitung dieser Überprüfung kann anschließend bis zu fünf Werktage in Anspruch nehmen – ohne Garantie, dass der Zugang am Ende tatsächlich gewährt wird.

Heftige Kritik

In Foren wie Reddit und im offiziellen Amazon-Forum sammelt sich bereits die Kritik. Während der Versandriese Waren im besten Fall noch am selben Tag liefert, müssen Kunden auf essenzielle Informationen für ihre Kaufentscheidung Tage warten. Die Einschränkung betrifft dabei sowohl reguläre Konten als auch zahlende Prime-Abonnenten.

Gegenüber dem Portal Fast Company bestätigte Amazon das Vorgehen. Ein Sprecher sprach von "isolierten Fällen" und erklärte, man arbeite daran, echten Nutzern den Zugang schnellstmöglich wieder zu gewähren. Ziel der Maßnahmen sei es, KI-Firmen daran zu hindern, Produktdaten für das Training eigener Modelle abzusaugen. Warum menschliche Käufer überhaupt fälschlicherweise als Bots eingestuft werden, ließ der Konzern jedoch unbeantwortet. Betroffenen bleibt vorerst nur der Weg über den Kundendienst.