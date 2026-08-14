Nur für Abo-Kunden: WhatsApp führt Emoji-Neuerung ein

WhatsApp bekommt eine große Neuerung. Die Emoji-Funktion wird angepasst, jedoch nur für Nutzer mit einem Abo.

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Bei WhatsApp können Nutzer lange auf eine Nachricht halten, um mit einem Emoji zu reagieren. Dabei gibt es eine Auswahl aus einzelnen Symbolen. Wer aber ein anderes nutzen möchte, muss bisher den kompletten Emoji-Auswahl öffnen. Nun will WhatsApp eine Lösung dafür anbieten, aber nur für zahlende Nutzer.

Wie das Portal "WABetaInfo" berichtet, soll die neue Funktion in der iPhone-Beta (Version 26.32.10.16) entdeckt worden sein. Dabei sollen nun Nutzer die Möglichkeit bekommen, die Leiste selbst zusammenzustellen. Es können sechs Plätze mit beliebigen Emojis belegt werden.

Leiste kann angepasst werden

Die Auswahl kann auch später flexibel verändert werden. Nutzer können ihre Favoriten jederzeit anpassen oder zur ursprünglichen Belegung zurückkehren. Somit wird die Reaktionsleiste immer den Gewohnheiten des Nutzers angepasst.

Zurzeit soll die neue Funktion nur für WhatsApp-Plus-Nutzer erscheinen. Es ist die zweite Welle derartiger Extras für Abonnenten. Der Bericht nennt keine weiteren Neuerungen.

Abo für WhatsApp-Nutzer

Seit April 2026 können ausgewählte Android-Nutzer WhatsApp Plus abonnieren. Seit Mai gibt es das Angebot auch für Apple-Nutzer. Nutzer erhalten dabei Zugriff auf Premium-Sticker, 18 zusätzliche Farbschemata, 14 alternative App-Symbole und bis zu 20 angepinnte Chats. Zudem bekommen Bezahl-Nutzer zehn exklusive Klingeltöne sowie Einstellungen, die sich auf mehrere Chats gleichzeitig anwenden lassen.

Derzeit ist noch unklar, wann die neue Funktion erscheinen wird. Die Emoji-Funktion soll auch für Android-Nutzer kommen. Aktuell befindet sich diese noch in der Entwicklung. Die Beta-Tester auf iPhones können nicht die neue Anpassungsmöglichkeit ausprobieren.