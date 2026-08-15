Mega-Änderung bei der Gratis-ChatGPT-Version

Für ChatGPT-Nutzer stehen große Veränderungen an. OpenAI wird ihre Datenschutzrichtlinien aktualisieren. Dabei sollen sich einige Dinge ändern.

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OpenAI hat den nächsten Schritt für die Einführung von Werbung bei ChatGPT hinter sich. Sie aktualisierten ihre Datenschutzrichtlinien. Davon sind hauptsächlich Nutzer der Tarife Free und Go betroffen. Kostenpflichtige Versionen wie Plus und Pro erhalten weiterhin keine Werbung. Betroffene Nutzer können dafür die Verwendung von Daten für personalisierte Werbung steuern.

In einer Mitteilung kündigt OpenAI an, dass ab Ende des Monats in den ChatGPT-Tarifen Free und Go Werbung geschaltet wird. Plus, Pro, Business, Enterprise und Education bleiben weiterhin werbefrei. Die Anzeigen sollen getrennt von den Antworten erscheinen und klar gekennzeichnet sein. Laut dem KI-Unternehmen sollen die Werbekunden keinen Einfluss auf die Antworten von ChatGPT haben.

Unterschied zwischen personalisierter und nicht personalisierter Werbung

Bei den nicht personalisierten Anzeigen werden unter anderem das Thema der aktuellen Unterhaltung sowie begrenzte Kontextinformationen wie der ungefähre Standort oder Gerätetyp berücksichtigt. Vorherige Unterhaltungen oder gespeicherte Erinnerungen sollen für die Werbung nicht berücksichtigt werden.

Wer ausdrücklich personalisierte Werbung erhalten möchte, der stimmt zu, dass beispielsweise Interaktionen mit bisherigen Anzeigen sowie, abhängig von den gewählten Einstellungen, Informationen aus früheren Chats und Erinnerungen für relevantere Werbung verwendet werden. Die gewünschte Methode kann bei den Einstellungen verwaltet werden.

Werbefrei Gratis-Nutzung eingeschränkt möglich

OpenAI stellt zudem klar, dass keine persönlichen Gespräche an Werbetreibende weitergegeben werden. Sie erhalten keinen Zugriff zu Chats, Chatverläufen, Erinnerungen oder persönliche Daten der Nutzer. Zusätzlich sollen die Daten auch nicht verkauft werden, so das Unternehmen. Informationen sollen für die Messung der Werbewirkung verarbeitet werden. Dabei wird analysiert, welche Werbung angesehen oder angeklickt wird. Die Werbetreibenden erhalten eine Zusammenfassung.

Free-Nutzer haben trotzdem die Möglichkeit, ChatGPT ohne Werbung zu nutzen. Jedoch erhalten die Nutzer ein niedrigeres Limit und einen eingeschränkten Zugang zu bestimmten Funktionen. Die sonstige Alternative ist das kostenpflichtige Abo. Je nach Region kann sich die Verfügbarkeit der Werbeoptionen unterscheiden.