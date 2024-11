Stefan Mross: Für diese Gage lässt er sich bei "Schlag den Star" demütigen

Stefan Mross will es all seinen Kritikern nochmal zeige in diesem Jahr.

Für Schlagerstar Stefan Mross war das Jahr 2024 (bislang) nicht das beste.

Schwieriges Jahr

Die Scheidung von seiner Ex Anna-Carina Woitschack ist noch nicht durch, vor Gericht kam es jüngst zu einem dramatischen Auftritt. Und davor kam es am Rande des Oktoberfestes zu einem Eklat um einen Auftritt: Mross soll nicht in der Lage gewesen sein - es heißt wegen einer durchzechten Nacht - aufzutreten. Immer wieder ist der Alkohol Thema bei Mross. Ex Anna-Carina hat mehrfach betont, dass sie ihm in dieser Angelegenheit helfen wollte.

Mega-Angebot

Nun holt Mross allerdings zum Befreiungsschlag aus. Wie die Bild berichtet, hat er ein Angebot angenommen, dass ihm keiner zugetraut hat! Er macht am 28.12. mit bei "Schlag den Star". Mross, so heißt es wolle zeigen, was in ihm steckt.

Stefan Mross und seine aktuelle Freundin Eva Luginger. © Getty Images ×

Das ist sein Gegner

Sein Gegner ist spannend: Es ist Comedian Bülent Ceylan! Ob dieses Duell zur Demütigung für Mross wird, wie einige befürchten? Immerhin war Ceylan schon einmal beim Format dabei, kennst sich dadurch besser aus, unterlag nur knapp Jenke von Wilmsdorf im letzten Spiel.

Das können sie absahnen

Und, welche Gage gibts für die zwei? Je 50.000 Euro bekommen die Duellanten für den Auftritt. Bei Gewinn winkt weitere 100.000 Euro, die gespendet oder behalten werden.