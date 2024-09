Stefan Mross: Alkohol-Eskapade vor Oktoberfest - musste er rausgetragen werden?

Wieder große Sorge um den Schlagerstar!

Der Schlagerstar Stefan Mross (48) hat in den letzten Wochen und Monaten für viel Wirbel gesorgt. Einerseits geben seine Frauengeschichten immer wieder Anlass zum Tratsch, andererseits auch seine Liebe zum Alkohol.

Mehr zu Stefan Mross

Auftritt nicht machbar

Nun dürfte ihm Zweiteres zum Verhängnis werden. Denn Mross soll, so Berichte aus deutschen Medien, zu betrunken oder verkatert gewesen sein, um beim Oktoberfest einen lange geplanten Auftritt wahrzunehmen.

Per SMS abgesagt

Er hätte am Sonntag, 22.9., nämlich den Anstich im Festzelt der Wildstuben vornehmen sollen. Eine große Feier zur Eröffnung der Wiesn! Doch er sagte den Auftritt einfach ab - per SMS, nur wenige Stunden vor dem geplanten Auftritt!

SIE waren der Ersatz

Eva Luginger, die Mross-Freundin, soll seine PR-Chefin Birgit Fischer-Höper in Kenntnis gesetzt haben. Warum er nicht kommen konnte? "Logistische Gründe", so der Inhalt des SMS. Eine PR-Katastrophe! Mittlerweile will Fischer-Höper Mross als Klienten streichen. Sie fand dennoch Ersatz - Marianne und Michael, die Schlagerlegenden, konnten, trotz anderer Verpflichtungen, für den Programmpunkt gewonnen werden.

© Getty Images ×

Ja, er hat ein Alk-Problem

Doch warum sagte Stefan Mross wirklich ab? Er habe am Tag zuvor zu tief ins Glas geschaut, heißt es aus seinem Umfeld. Die Schwester seiner Freundin Eva habe ihre Hochzeit gefeiert, die Party soll lange gedauert haben und feucht-fröhlich gewesen sein. Angeblich musste er sogar rausgetragen werden, doch das dementierter mittlerweile. Bereits seit Jahren ist bekannt, dass Mross ein Thema mit Alkohol hat. Seine Ex-Frau Anna-Carina Woitschack sagte bereits zur Bild, auf die Frage, ob er ein Problem habe: "Ja. Sein Umfeld weiß das. Unsere Freunde und ich haben ihn jahrelang gebeten, er solle sich endlich professionelle Hilfe holen. Er hatte es mir versprochen."