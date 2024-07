Carina Woitschack schießt live im Fernsehgarten gegen Ex Stefan Mross

Die Sängerin konnte sich eine Bemerkung nicht verkneifen.

Seit Ende 2022 gehen Anna-Carina Woitschack (31) und Stefan Mross (48) getrennte Wege. Sechs Jahre waren sie zusammen, galten als das Traumpaar des Schlagers. Ihre Hochzeit wurde sogar im TV übertragen!

Nette Worte

Trotzdem Mross mit Anna-Carinas guter Freundin Eva Luginger (36) anbandelte und die beiden bis heute ein Paar sind, gab es keinen Rosenkrieg. Immer wieder betonte Woitschack, sie sei dankbar für die gemeinsame Zeit mit ihrem Ex.

Seitenhieb?

Gibt es sie also wirklich, die heile Welt des Schlagers? Fast zumindest. Denn bei einem Auftritt im Rahmen der Sendung "Fernsehgarten" konnte sich Anna-Carina einen kleinen Seitenhieb gegenüber Stefan Mross nicht verkneifen. Sehr zur Belustigung der Schlagerfans, die danach umgehend auf Twitter diskutieren mussten.

Loblieder

Was ist geschehen? Beim Smalltalk mit Andrea Kiewel plauderte Woitschack drauf los: "Ich muss ja sagen, dein Publikum ist erste Sahne. Die sind einfach so gut drauf. Der Hammer. Das beste Publikum am Sonntagmorgen." Ups. Dass Woitschack Sonntagmorgen gar so betonte soll ein Hieb gegen Mross gewesen sein, denn der ist noch früher am Sonntagmorgen mit seiner Sendung "Immer wieder sonntags" im ZDF zu sehen. Dort, wo Woitschack auch öfter während der Beziehung zu sehen war und damals das Publikum besonders lobte...