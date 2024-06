Stefan Mross: Kranke Mutter ins Heim abgeschoben? Jetzt spricht er

Im Interview mit Bunte äußerts sich Stefan Mross ganz deutlich.

Normalerweise sorgt Schlagerstar Stefan Mross (48) mit seinem wechselhaften Liebesleben für Schlagzeilen.

Mehr zu Stefan Mross

Liebes-Wirren

Der Sänger und Trompeter hat sich Ende 2022 Jahr von seiner dritten Ehefrau, Sängerin Anna-Carina Woitschack, getrennt (2020 gaben sich die beiden live im TV das Ja-Wort). Seit dem Ehe-Aus ist er mit Eva Luginger, die ebenfalls singt, liiert.

Eva Luginger mit Stefan Mross. © Getty Images ×

Mutter abschieben?

Nun geistern seit einiger Zeit Anschuldigungen gegen Mross im Netz umher. Angeblich soll er seine an Demenz erkrankte Mutter Stefanie ins Heim abschieben wollen!

Mama Stefanie mit Stefan Mross. © Getty Images ×

Jetzt spricht Mross

Das stimmt nicht, wie Stefan Mross nun in einem Interview mit Bunte erklärt. "Ich möchte sie niemals in meinem Leben aus ihrem Haus rausbringen. Das ist ihre Basis, ihre vertraute Umgebung." Unterstützung bei der Betreuung gibt es von der Familie: "Meine Mutter lebt immer noch in meinem Elternhaus in Traunstein. Keine fünf Meter weiter wohnt mein älterer Bruder Klaus und schaut täglich nach ihr."

Gemeinsame Erlebnisse

Der Bruder habe, anders als er, ein geregeltes Berufsleben. Erst unlängst, so der Sänger, habe er seine Mutter allerdings mitgenommen in den Europapark in Rust. Sie sei trotz ihrer Demenzerkrankung noch gut in der Lage auf sich selbst und Haus und Garten zu achten, so Mross. Die ganze Geschichte lest ihr in BUNTE 26/2024, ab Donnerstag (20. Juni).