Nino DeAngelo packt aus: „Zwischen Silbereisen und Zarella herrscht Konkurrenzkampf“

Hier herrscht keine Harmonie in der Schlagerwelt!

Die Welt des Schlagers scheint immer eine heile, schöne, unbeschwerte zu sein. Sympathische Interpreten, kuschelweiche Songs und die Nähe zu den Fans... es könnte alles so schön und glitzerrosa sein!

Doch in Wahrheit ist das Schlagerbusiness knallhart! Es geht um viel Geld, die besten Shows und tollsten TV-Deals. Nun hat ein alter Hase ausgepackt. Nino de Angelo ("Jenseits von Eden") äußert sich im Gespräch mit schlager.de zu seinen Kollegen Florian Silbereisen und Giovanni Zarrella. Silbereisen ist seit vielen Jahren ein fixer Bestandteil in der Schlagerwelt, seine Formate nach wie vor sehr erfolgreich,

Vergleich: Konkurrenzkampf

Zarrella ist noch nicht ganz so lange dabei, doch bringt frischen Wind in die Branche. Nun hat de Angelo die beiden Shows verglichen: "Hinter der TV-Kulissen gibt es natürlich immer noch mehr Künstler, die bei Zarrella auftreten und es gibt die, die mehr bei Silbereisen auftreten. Das ist ein bisschen Konkurrenzkampf. Es sind doch zwei verschiedene Sendungen. Für mich persönlich ist der Live-Charakter bei Zarrella schöner. Aber das reicht ja nicht, ich kann ja nicht in jeder Zarrella-Sendung auftreten."

© Getty Images ×

Idee

Nino fände etwas allerdings sehr gut: "Wäre schon schön, wenn es nochmal etwas gäbe, was dann auch wieder groß bei Silbereisen stattfinden könnte."