Was für eine besondere Überraschung, die es so noch nie gab! Schlagerstar Florian Silbereisen (42) wurde am 16. März mit einer kompletten Show überrascht.

Für das Format: „Die große Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen“ wurde dem Entertainer vorgegaukelt, dass er DJ Ötzi zu dessen Jubiläum mit einer Show überraschen werde. In Wahrheit war DJ Ötzi aber der Lockvogel!

Abfuhr für Flori

Schlager-Star Melissa Naschenweng (33) textete für diesen Anlass sogar extra ihren Hit "I steh auf Bergbauernbuam" um, damit er zum Thema passe. Florian war sichtlich gerührt, bedankte sich, doch sprach er noch die Abfuhr an, die er jüngst von Naschenweng kassierte: "Ich war neulich entsetzt, weil da habe ich gelesen, da hat sie angeblich gesagt, ich sei zu alt für sie. Aber nach dem Text ist alles wieder gut." Dabei ist Silbereisen gerade einmal neun Jahre älter als die Chart-Stürmerin.

Und Melissa? Die rudert zurück, meint in der Show: "Die Karten werden neu gemischt!"

Sie feierten 20 Jahr Flori-Karriere

Alle wussten Bescheid, nur Florian Silbereisen nicht, der sich, wie immer, intensiv vorbereitet hat. Doch dann taucht plötzlich Barbara Schöneberger auf und sorgt für eine Überraschung nach der anderen: Denn ganz heimlich sind dafür zahlreiche Stars, Freunde und Weggefährten nach Leipzig gekommen: Howard Carpendale, Maite Kelly, Joko Winterscheidt, Anastacia, Andy Borg, Matthias Reim, Anna Ermakova, die Ehrlich Brothers, Wencke Myhre, Mickie Krause, Ross Antony, Melissa Naschenweng, Ben Zucker, Semino Rossi, Peter Kraus, Marianne Rosenberg, Thomas Anders und viele mehr.