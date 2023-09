Der Schlagerstar und die Hotelangestellte sind darum sehr zurückhaltend.

Seit einigen Monaten ist es ein heißes Gerücht, für das immer mehr Indizien gibt: Schlagerstar Florian Silbereisen hat eine neue Freundin! Nachdem seine Ex, Schlagerqueen Helene Fischer mit ihrem Thomas und Töchterchen Nala glücklich ist, soll auch Flori wieder verliebt sein.

Geheime Liebe

Während die Öffentlichkeit von Helenes Liebesleben zwangsläufig etwas mitbekommen hat - ihr Thomas ist Tänzer in ihren Bühnenshows - hält Florian seine Liaison geheim. Ein offizielles Statement zum Liebesglück? Fehlanzeige! Lediglich eine kleine Andeutung konnte ihm beim Feiern mit Andreas Gabalier auf der Wiesn entlockt werden.

Das ist seine Freundin

Und so wissen Fans nur das über die neue Silbereisen-Liebe. Es soll sich bei seiner Herzensdame um die österreichische Hotelangestellte Sara Hentschel handeln. Bereits 2021 seien sich die beiden begegnet. In der "Seerose" am Fuschelsee! Schnell wurde, so Quellen aus seinem Umfeld, aus Sympathie Liebe.

Instagram: Sport ja, Liebe nein

Geheim? Das ist der Grund

Doch warum macht der "Traumschiff"-Star seine Liebe nicht öffentlich? Die Antwort liege in der Vergangenheit, heißt es aus einem Umfeld. Denn das Liebes-Aus zwischen ihm und Helene habe dem 42-Jährigen mehr zugesetzt, als es vielleicht gewirkt habe. Er soll lange an eine gemeinsame Zukunft geglaubt haben, war wegen den Umständen des Liebes-Aus am Boden zerstört. Das soll nun alles mit seiner Sara anders laufen! Er wolle die gemeinsame Zeit mit ihr privat verbringen, die Beziehung fernab der Öffentlichkeit genießen. Bis, so sein Umfeld, ein definitiver, großer Schritt in der Beziehung stattfinden werde...