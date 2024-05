Fans, aufgepasst, Schalgerstar und Schauspieler Florian Silbereisen hat geplaudert...

Beim Schlagerfest XXL in Oberhausen herrschte am 25.5. eine sehr ausgelassene Stimmung. Florian Silbereisen führte wie schon so oft bei ähnlichen Veranstaltungen souverän und mit viel Freude durch den Abend.

Ausgelassene Feier

Rund 8.000 Fans waren dabei, als Stars wie Thomas Anders, Michelle oder DJ Ötzi auftraten. Ein Video vom Fest zeigt, wie ausgelassen das Event war.

Zu perfekt?

Doch an diesem Abend stand nicht nur die Musik im Vordergrund. Denn plötzlich drehte sich alles um "Das Traumschiff". In der beliebten Serie ist Florian Silbereisen schon einige Saisonen lang als Kapitän zu sehen. Einer mit Superkräften, wie Fans schmunzelnd gerne anmerken, weil der Schauspieler gar so perfekt rüberkommt.

ZDF nicht deutlich

Beim "Schlagerfest XXL" war sogar plötzlich eine Schiffsattrappe zu sehen. Grund genug, um über Floris Zukunft am Dampfer zu sprechen. Denn bislang gab es zum großen Ärger der Fans keine eindeutige Botschaft des ZDF. Es hieß lediglich, man wolle Silbereisen bis 2025 als Kapitän fix behalten. Manche fürchteten darum, es könne ein plötzliches Aus für Flori geben, wenn der Sender es so wolle.

© ZDF ×

Flori erzählt

Doch nein, das wird nicht geschehen. Wie "der Westen" berichtet, hat Flori eindeutige Worte gefunden: "ich werde zum weisen Kapitän auf dem Traumschiff mit weißen Haaren." Und da Flori bislang nur ein paar Silbersträhnen hat, wird er wohl noch lange erhalten bleiben.