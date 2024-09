Schlagerstar Stefan Mross: Demenz-Drama um seine Mama

Die heile Welt kann der Sänger nur nach außen hin spielen

Die heile Schlagerwelt ist angekratzt. Immer wieder zeigt Stefan Mross, dass er auch nur ein normaler Mensch mit ganz normalen Problemen ist. Gerade sprach er mit "Bild" über seine an Demenz erkrankte Mutter Stefanie und rührte damit seine Fans zu Tränen. "Meine Mama lebt in in ihrer eigenen Welt", sagt er. Sie sei zurzeit in einer Tagesklinik untergebracht.

Die Liebe heilt

Seit März 2023 ist der Musiker mit Eva Luginger zusammen. Sie sei ihm eine große Stütze beim Thema Demenz. Immer wieder besuchen die beiden seine Mutter gemeinsam im Heim. "Wenn wir bei ihr sind, dann gehen wir leckeren Schweinsbraten essen. Und danach gibt es noch einen Eisbecher. Das schmeckt ihr, und sie ist super gut drauf." Dennoch sei die Krankheit sehr belastend.

Mama ist ein Mross-Fan

Natürlich wolle Mross "für Mama da sein, solange es noch geht." Stefanie schaue immer noch die Sendungen ("Immer wieder sonntags") des Schlagerstars: "Sie freut sich, wenn sie mich sieht!"