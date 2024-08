Mross-Ex Anna-Carina Woitschack zieht im "Playboy" blank

Die Ex von Schlagerstar Stefan Mross zeigt jetzt allen, dass sie macht "worauf ich Lust habe"

Die in Scheidung von Startrompeter Stefan Mross lebende deutsche Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack will mit ihren Aktaufnahmen im "Playboy" jetzt einen neuen Lebensabschnitt einläuten. „Für mich ist gerade genau die richtige Zeit, um all das zu machen, worauf ich Lust habe“, sagte die 31-Jährige im Interview mit dem PLAYBOY, auf dessen September-Cover sie zu sehen ist. „Ich war lange vom Erwartungsdruck beeinflusst, der von außen kam, und hatte Angst, etwas falsch zu machen. Ich habe mich oft in meinem Leben gefragt, ob der Weg, den ich gehe, der richtige ist.“

© Wilfried Wulff für PLAYBOY Deutschland September 2024

Woitschack: "Niemals ein Fehler, immer eine Lektion"

Nun aber habe sie verstanden, „dass es kein Falsch gibt“, sagte die Sängerin, die der breiten Öffentlichkeit 2011 durch ihre Teilnahme an der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt wurde. „Deswegen lebe ich jetzt nach meinem Lieblingsspruch: Niemals ein Fehler, immer eine Lektion. Für mich ist alles richtig, was mich erfüllt und bei dem ich zu 100 Prozent dahinterstehen kann. Und dahinterstehen kann ich, wenn mein Bauchgefühl es mir sagt. Und das schreit gerade: Anna, jetzt ist deine Zeit!“

Anna Carina-Woitschack und ihr Ex Stefan Mross © Getty Images ×

Anna-Carina Woitschack zeigt ihre endloslangen Beinen in der neuen PLAYBOY-Ausgabe © Wilfried Wulff für PLAYBOY Deutschland September 2024

Neues Album nach Nackt-Auftritt

Passend zu diesen Gedanken und ihrem Akt-Auftritt im "Playboy" erscheint am 16. August Anna-Carina Woitschacks neues Album „Meine Zeit“. „Die Playboy-Bilder unterstreichen das, was ich auch mit meiner Musik sagen möchte: Genießt den Moment, und lebt euer Leben im Jetzt – und zwar so, wie ihr es möchtet. Denn den richtigen Zeitpunkt gibt es nicht. Es gibt nur den, der sich richtig anfühlt.“