Der Schlagerstar überlegt mit seiner Freundin ganz in das mobile Heim zu ziehen.

Das neue Heim von Schlagerstar Stefan Mross (48) und seiner Freundin Eva Luginger (36) kann sich sehen lassen! Für den bekennenden Mobilehome-Fan ist es bereits die fünfte fahrende Wohnung.

Mehr zu Mross

Luxus pur

Und diese ist so schön, dass Eva und Stefan überlegen, ganz in das Gefährt zu ziehen und ihre Wohnungen aufzugeben. Kein Wunder, denn das Wohnmobil ist Luxus pur! Die Innenausstattung ist einer Yacht nachempfunden, wurde von einem italienischen Luxuslabel designt.

Teurer Spaß

Etwa 530 PS, 12 Meter Länge, 2,55 Meter breit und 26 Tonnen schwer, 38 Quadratmeter Wohnraum: So viele Annehmlichkeiten haben ihren Preis und der ist... saftig. Rund 1,2 Millionen Euro kostet das Wohnmobil!

© Getty Images

Das steckt dahinter

In der Schlagerbranche kann man viel Geld verdienen, doch so viel? Mross zur Bild: "Ich müsste viermal auf die Welt kommen, um mir dieses Wohnmobil selbst leisten zu können. Aber auch der Unterhalt ist nicht ohne! Das Wohnmobil ist wie ein Haus, das in Schuss gehalten werden muss.“

Die beiden mögen...

Stefan und Eva haben das Glück, das Wohnmobil als Markenbotschafter des Herstellers unentgeltlich zur Verfügung gestellt zu bekommen. Besonders toll finden es die beiden, immer wieder in einer neuen Umgebung aufzuwachen und dass die Technik mit dem Handy steuerbar ist.