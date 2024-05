Betrug? Heftige Vorwürfe gegen Schlager-Star Stefan Mross

Der Moderator soll verschwiegen haben, dass seine Villa einige Probleme mit sich bringt

Das Handwerker-Paar Alfons (75) und Bettina (62) erfüllte sich im Sommer 2023 den Traum von der "Toskana-Villa". Als solche wurde das Haus von Moderator Stefan Mross in Markt Windorf (Bayern) jedenfalls angepriesen. Inseriert war das Anwesen laut "Bild" um 1,19 Millionen Euro. Es sei aber schon jahrelang immer wieder im Internet zu finden gewesen. Für 835.000 Euro kauften die beiden es schließlich.

Alfons: "Fühlen uns von diesem Menschen gewaltig betrogen!"

Bei der Besichtigung soll Mross jedoch wichtige Details verschwiegen haben: "Wir waren so dumm und haben es ihm gezahlt.“ Der Albtraum habe mit der ersten Stromrechnung angefangen. Da offensichtlich die Solaranlage defekt war, wurden 3.649 Euro in Rechnung gestellt. Für drei Monate! „Herr Mross hat uns bezüglich der Funktionsfähigkeit der Anlage und der Stromosten bewusst belogen“, behauptet der Alfons gegenüber "Bild". Beim Versuch, die Anlage wieder in Gang zu bringen, sei auch noch ein Wasserschaden von 10.000 Euro entstanden. Mittlerweile soll die Mängel-Liste bereits 30 Punkte umfassen. „Wir fühlen uns von diesem Menschen ganz gewaltig betrogen!“

Das Paar hat den Moderator jetzt gar wegen arglistiger Täuschung angezeigt.