Komödie "Der Spitzname" wurde in diesen Tiroler Hotels gedreht

Das hochkarätige Ensemble war in Osttirol in allerbester Spiellaune. Der Film läuft seit 19. Dezember in den Kinos.

In „Der Spitzname“ stürzt Regisseur Sönke Wortmann sein Star-Ensemble rund um Christoph Maria Herbst zum dritten Mal ins Chaos – diesmal in den Bergen von Österreich. In Osttirol soll geheiratet werden, was nicht ohne Intrigen, Skandale und Überraschungen über die Bühne geht. Das Desaster am Schlepplift wurde im Skigebiet Großglockner Resort in Kals gedreht. Die Serpentinen auf der Kalser Glocknerstraße waren perfekt für die Sommerreifen-im-Winter-Szene. Das urige Berggasthaus Goldried ist im Film ebenso zu sehen wie die stylische Adler Lounge auf 2.421 Metern Seehöhe. Das mondäne Grandhotel Lienz, das in Rückblenden vorkommt, kann sich jeder bei einem Barbesuch ansehen. Die meisten Szenen wurden im Gradonna Mountain Resort in Kals gedreht.