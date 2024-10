Wussten Sie, dass Stefan Mross eine so fesche, talentierte Tochter hat?

Sie ist längst nicht mehr nur die Tochter von, sondern bereits selber am Weg, ein Star zu werden: Johanna Mross (22).

Familien-Dynastie

Ihre Eltern sind die Schlagerstars Stefanie Hertel und Stefan Mross. Mütterlicherseits stammt Johanna aus einer richtigen Schlagermusikdynastie. Opa Eberhard war ein berühmter Musiker des Faches.

Zusammen in einer Band

Sie selbst hat eine Lehre gemacht zur Konditorin, wie sie im Gespräch mit dem MDR verriet. Doch auch die Musik bedeutet ihr viel. Zusammen mit Mama Stefanie und Stiefpapa Lanny Lanner gibt es regelmäßig gemeinsame Auftritte. Sie nennen sich "More than words" und singen auch auf Englisch.

Schaut Mama sehr ähnlich

Während Papa Stefan Mross mit seinem Fernbleiben von einem Oktoberfest-Termin für einen Skandal sorgte, fiel Johanna in Begleitung von Mama und Lanny äußerst positiv auf. Sie versprühte gute Laune, sorgte für Mega-Stimmung und sah in ihrem Dirndl einfach fesch aus. Auffallend ist auch die Ähnlichkeit zu Mama Stefanie - die beiden wirken wie Schwestern. Im Advent steht die "Family Christmas"-Tour an.