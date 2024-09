Stefan Mross stehen nach seiner Termin-Absage einige Probleme ins Haus.

Großer Wirbel um Schlagerstar Stefan Mross (48)! Es wird einfach nicht ruhig um den beliebten "Immer wieder Sonntags"-Star. Zuerst sorgte er mit seiner Scheidung von Ex-Frau Anna-Carina Woitschack für Schlagzeilen. Nun vermehrt wegen seinen Alkoholproblemen...

Auftritt nicht machbar

Stefan Mross soll, so Berichte aus deutschen Medien, zu betrunken oder verkatert gewesen sein, um beim Oktoberfest einen lange geplanten Auftritt wahrzunehmen. Er hätte am Samstag, 21.9., nämlich den Anstich im Festzelt der Wildstuben vornehmen sollen. Eine große Feier zur Eröffnung der Wiesn! Doch er sagte den Auftritt einfach ab - per SMS - nur wenige Stunden vor dem geplanten Auftritt!

Managerin gibt auf

Eva Luginger, die Mross-Freundin, soll seine PR-Chefin Birgit Fischer-Höper in Kenntnis gesetzt haben. Warum er nicht kommen konnte? "Logistische Gründe", so der Inhalt des SMS. Eine PR-Katastrophe! Fischer-Höper wird als Konsequenz Mross als Klienten streichen. Für den Wien-Auftritt fand sich dennoch Ersatz - Marianne und Michael, die Schlagerlegenden, konnten, trotz anderer Verpflichtungen, für den Programmpunkt gewonnen werden.

Stefan mit Ex-Frau Anna-Carina © Getty Images ×

Ja, er hat ein Alk-Problem

Doch warum sagte Stefan Mross wirklich ab? Er habe am Tag zuvor zu tief ins Glas geschaut, heißt es aus seinem Umfeld. Die Schwester seiner Freundin Eva habe ihre Hochzeit gefeiert, die Party soll lange gedauert haben und feucht-fröhlich gewesen sein. Angeblich musste er sogar rausgetragen werden, doch das dementierte er mittlerweile. Bereits seit Jahren ist bekannt, dass Mross ein Problem mit Alkohol hat. Seine Ex-Frau Anna-Carina Woitschack sagte bereits zur "Bild" auf die Frage, ob er ein Problem habe: "Ja. Sein Umfeld weiß das. Unsere Freunde und ich haben ihn jahrelang gebeten, er solle sich endlich professionelle Hilfe holen. Er hatte es mir versprochen."

Stefan Mross und seine Eva Luginger. © Getty Images ×

Seine Eva ist wütend

Und nun soll es auch Eva, der aktuellen Frau in Mross' Leben reichen. Sie sei wegen der Angelegenheit stinksauer und mache sich große Sorgen um ihren Freund. Es soll laut der Bild eine Intervention gegeben haben - Freunde und Familie wollen dem Schlagerstar ins Gewissen reden und ihn dazu bringen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es ist ein Ultimatum, sein leben wieder in den Griff zu bekommen - privat wie beruflich!