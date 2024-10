Deutsche Medien berichten, dass Mross den Forderungen nicht nachkommen kann.

Keine gute Stimmung bei diesem Gerichtstermin: Zwar ist das einstige Traumpaar schon seit längerer Zeit getrennt, dennoch geht der Rosenkrieg zwischen Anna-Carina Woitschack (31) und Stefan Mross (48) weiter.

Vorverhandlung

Eine Einigung scheint nicht in Sicht zu sein. Am Mittwoch (23.10.) waren die beiden zu einer ersten Vorverhandlung beim Amtsgericht Passau (in Bayern) geladen. Paparazzi-Abschüsse zeigen - es herrschte Eiszeit.

Stefan Mross mit Anna-Carina Woitschack © TZOe Raunig ×

Mross: kann er nicht zahlen?

Warum keine Einigung zustande kam? Laut einem Bericht von RTL soll Stefan Mross nicht zahlen können. Woitschack habe Forderungen gestellt, die Mross nicht erfüllen könne. Dabei handele es sich nicht um Unterhaltszahlungen sondern um eine einmalige Abfindung. Großes Entgegenkommen: Mross hätte eine Summe nennen sollen, damit die Scheidung durchgeführt werden könne und ein Rosenkrieg vermieden.

Stefan Mross und seine aktuelle Freundin Eva Luginger. © Getty Images ×

Einigung im neuen Jahr?

Doch den konnte der beliebte Schlagerstar nicht nachkommen. Wie die Bild nun berichtet soll der "Immer wieder Sonntags"-Moderator erklärt haben, kein Geld zu haben und darum auch keine Abfindung stemmen zu können. Weiter geht es mit der Verhandlung im Jänner 2025.