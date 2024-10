Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Rosenkrieg vor Gericht

Am Mittwoch standen der Schlager-Star und seine Ex-Frau in Passau vor Gericht.

Zwar ist das einstige Traumpaar schon seit längerer Zeit getrennt, dennoch geht der Rosenkrieg zwischen Anna-Carina Woitschack (31) und Stefan Mross (48) weiter. Eine Einigung scheint nicht in Sicht zu sein. Am Mittwoch (23.10.) waren die beiden zu einer ersten Vorverhandlung beim Amtsgericht Passau (in Bayern) geladen. Paparazzi-Abschüsse zeigen - es herrschte Eiszeit.

Vermögensauskunft nicht erteilt

Laut "Bild" sollen Mross und Woitschack nach nur 40 Minuten schlecht gelaunt das Gebäude verlassen haben. Auch Stefans neue Freundin Eva Luginger war im Gerichtssaal dabei und stärkte ihm den Rücken. In den letzten Monaten sorgte Schlagerstar Stefan Mross immer wieder für negative Schlagzeilen. Sein vermeintliches Alkoholproblem soll ihn auch schon den einen oder anderen Job gekostet haben. Anna-Carinas Anwältin soll vor Gericht dann auch noch eine Vermögensauskunft von ihm gefordert haben, diese habe der ARD-Star nicht ordnungsgemäß erteilt.





Wohnmobil um 1,2 Mio. Euro

"Bild" berichtet weiter, dass Anna-Carina keinen Unterhalt fordern soll. Sie wolle nur eine einmalige Abfindung. Mross habe beteuert, gerade in einer finanziellen Krise zu sein. Das ist fraglich, da sich Mross gerade mit einem neuen Luxuswohnmobil um 1,2 Millionen Euro zeigte. Dieses soll jedoch nur eine Leihgabe gewesen sein. Noch kam es jedenfalls vor Gericht nicht zu einer Einigung.