Große Trauer: Lugners "Käfer" ist gestorben

Bei Lugners 91er feierte Sonja Schönanger noch mit, jetzt ist sie im Alter von nur 59 Jahren gestorben.

Ein Anruf zu später Stunde, ist meist kein gutes Zeichen. Auch in diesem Falle leider nicht: "Lugners Käfer ist vor zwei Stunden gestorben. Ich kann das gar nicht glauben. Sie war doch so lebensfroh", verriet eine Weggefährtin Donnerstagabend gegenüber oe24.at. Die traurige Nachricht über Sonja Schönangerers Tod (sie war erst 59) hatte zu dem Zeitpunkt auch bereits den Baumeister selbst erreicht: "Ich habe mit Sonja zuletzt Sonntag telefoniert. An meinem Geburtstag war sie noch das blühende Leben und zehn Tage später ist sie tot."

© Andreas Tischler / Vienna Press ×

Lungenkrebs streute

Richard Lugner weiß auch um die Todesursache: "Sie hatte vor zwei Jahren Lungenkrebs und die Metastasen haben sich auf andere Körperteile, insbesondere Leber ausgebreitet. Wir alle sind tief betroffen weil sie eigentlich das blühende Leben war. Sie war noch auf meinem Geburtstag, hat einigen erzählt das sie Kreuzschmerzen hat und man musste ihr sogar auf Stiege hinaufhelfen. Ein Gast hat sie dann zum Taxi gebracht und fuhr sie angeblich in die Rudolfsstiftung. Habe mit ihr am nächsten Tag telefoniert. Da war von einem Problem mit der Bauchspeicheldrüse die Rede."

Später seien dann doch wieder die Metastasen das Problem gewesen. Am Sonntag habe es noch Hoffnung gegeben. "Dina Kugelfisch hat sie Dienstag besucht und da hat sie schon schlecht ausgesehen und Mittwoch war ihre Stimme sehr schwach", erzählt "Mörtel" weiter. Nina "Bambi" Bruckner zeigt sich zutiefst geschockt: "Ich habe sie noch bei Richards Geburtstag gefragt, wie es ihr geht. Sie meinte, dass sie sich einen Nerv eingezwickt habe und dieser Schmerzen verursache."

Große Trauer in der Society

Nicht nur Richard Lugner und "Bambi" nehmen Abschied. In den sozialen Netzen haben viele Promis ihr Profilbild gegen ein schwarzes Foto getauscht. Christina Lugner kann es gar nicht glauben: "Sie war ja noch jung und voller Vitalität. Ruhe in Frieden, liebe Sonja!"