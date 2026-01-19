Steirische Bauern wählen am 25. Jänner ihre Standesvertretung

Traditionell stimmenstärkste Fraktion ist der Bauernbund.

Stmk. In der Steiermark stehen am kommenden Sonntag (25. Jänner) die Landwirtschaftskammerwahlen an. Rund 120.000 Bäuerinnen und Bauern und mitbeschäftigte Familienangehörige sowie Grundeigentümer sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Zur Wahl stehen fünf Fraktionen, gewählt werden die Bezirkskammervertretungen und die Landeskammervertretung, gab die Landwirtschaftskammer (LWK) Steiermark am Montag einen Ausblick. Die Wahlen finden alle fünf Jahre statt.

Zu den wahlwerbenden Gruppierungen zählen Steirischer Bauernbund (STBB), SPÖ-Bauern - Steirisches Landvolk (SPÖ), Unabhängiger Bauernverband Steiermark, Freiheitliche Bauernschaft, Grüne Bäuerinnen und Bauern (GBB). Der Bauernbund mit Spitzenkandidat bzw. Präsident Andreas Steinegger - der im Jänner 2025 auf den langjährigen LWK-Präsidenten Franz Titschenbacher nachfolgte - hat bei der letzten Wahl 2021 rund 70 Prozent der Stimmen für sich verbucht.

Für die Wahl der Mitglieder der Landeskammer wird das Land in vier Wahlkreise eingeteilt und 39 Kammerräte und -rätinnen gewählt. Für die Vollversammlung werden auch ein Vertreter für Senioren und eine Landesbäuerin gewählt. Die Bezirkskammervertretungen bestehen aus jeweils 15 Bezirkskammerräten, die in der konstituierenden Sitzung ihre Obfrau oder ihren Obmann wählen.

Auch Briefwahl möglich

Die Gemeinden hängen ihre jeweiligen Wahlzeiten aus. Jene Wähler, die ihre Stimme durch Briefwahl abgeben wollen, haben noch bis Dienstag, 20. Jänner Zeit, um bei den Gemeindewahlbehörden die amtlichen Stimmzettel anzufordern. Der ausgefüllte Stimmzettel muss spätestens am Wahltag bis zur Schließung des Wahllokals wieder bei der Wahlbehörde eintreffen. Die Landeskammer vertritt die Interessen der steirischen Landwirtschaft auf Landes- und Bundesebene. In der Vollversammlung der Eröffnungssitzung nach der Wahl wird der Präsident bzw. die Präsidentin und die Stellvertretung gewählt.