Randalierender Ägypter am Praterstern: 3 Verletzte

Der 41-Jährige verletzte zwei Polizisten und einen Security der Wiener Linien.

Im Zuge ihres Streifendienstes wurden am Sonntagabend gegen 20.40 Uhr Beamte der Bereitschaftseinheit Wien von Passanten auf einen randalierenden Mann in der Bahnhofshalle aufmerksam gemacht. Der 41-jährige Ägypter, der von Sicherheitsmitarbeitern der Wiener Linien aufgrund seines Verhaltens dazu aufgefordert worden war, den Bahnhofsbereich zu verlassen, zeigte sich aggressiv. Er schlug und trat wiederholt um sich und versuchte zudem die einschreitenden Polizisten zu beißen und zu bespucken.

Weil der Ägypter nicht beruhigt werden konnte, wurde er vorläufig festgenommen. Sowohl die Securitys als auch zwei der Beamten erlitten bei dem Vorfall leichte Verletzungen. Sie mussten mit der Berufsrettung Wien in ein Spital gebracht werden. Im Zuge der weiteren Amtshandlung beschädigte der 41-Jährige eine Body-Worn-Camera der Polizei und Einrichtungsgegenstände der Arrestzelle, in die er gebracht wurde.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Randalierer auf freiem Fuß wegen des Verdachts des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt, der mehrfachen schweren Körperverletzung sowie der schweren Sachbeschädigung angezeigt.