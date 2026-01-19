Große Trauer in der Steiermark: Johanna G. wird verabschiedet

Die 34-jährige Steirerin wird diese Woche verabschiedet.

Der Schock über den plötzlichen Tod der 34-jährigen Johanna G. aus Tillmitsch sitzt noch immer noch sehr tief. Die junge Frau war am 9. Jänner von ihrer Mutter als vermisst gemeldet worden. Tagelang wurde nach der engagierten Fitnesstrainerin gesucht.

Erst nachdem ihre Affäre, ein Cobra-Polizist, Tage nach seiner Festnahme endlich gestand die schwangere Johanna angeblich bei einem Sex-Spiel erwürgt zu haben, wurde ihre verscharrte Leiche schließlich in einem Waldstück gefunden. Vieles deutet daraufhin, dass die Aussagen des Mordverdächtigen allerdings reine Schutzbehauptungen sein könnten - es gilt für ihn die Unschuldsvermutung. Die Ermittlungen dazu laufen auf Hochtouren.

Johannas Umfeld ist erschüttert. Viele Freunde lassen in den Sozialen Medien ihren Gefühlen freien Lauf. "Hanni hat Spuren hinterlassen", heißt es in einem Post. "Jeder, der ihr begegnet ist, hat etwas von ihr mitgenommen: ein Lächeln, einen ehrlichen Moment und ein gutes Gefühl.... Danke Hanni für die wunderschönen, lustigen, echten Momente mit dir."

Der Ablauf der Verabschiedungen

Diese Woche können Freunde, Familie und andere Trauernde der lebensfrohen und beliebten 34-Jährigen die letzte Ehre erweisen. Auf einer Art Parte, die auf Facebook gepostet und von Johannas Mutter verfasst wurde, wird der Ablauf bekanntgegeben.

© Facebook

"Erschüttert und traurig müssen wir bekannt geben, dass unsere geliebte Schwester, Enkelin und Freundin Johanna G. im 34. Lebensjahr von uns gehen musste", mit diesen Worten beginnt die Einladung zur Verabschiedung. Am Mittwoch könne im Stillen in der Aufbewahrungshalle am Friedhof in Leibnitz Abschied genommen werden. Am Donnerstagvormittag wird in der Stadtpfarrkirche die Verabschiedung stattfinden, bei der auf Trauerbekleidung verzichtet werden soll.

Spenden für die Hinterbliebenen

Die Urnenbeisetzung wird zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis stattfinden. "Johanna, du wirst uns so fehlen", endet das Schreiben mit dem Absender "Deine Mama." Anstelle von Kränzen und Blumen, sammelt der Verein "Freiraum gemeinnützige GmbH." unter dem Verwendungszweck "Johanna G." Geld für die Kosten der Hinterbliebenen.