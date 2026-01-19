BMW-Fahrer provozierte Straßenrennen: Im anderen Auto saßen Polizisten

Der junge Lenker rechnete wohl nicht damit, dass es sich bei dem anderen Pkw um ein ziviles Polizeifahrzeug handelt.

Stmk. Am Sonntagabend versuchte ein BMW-Lenker im Grazer Stadtgebiet ein illegales Straßenrennen mit einem fremden Auto zu initiieren. Dabei handelte es sich allerdings um ein ziviles Polizeifahrzeug.

Gegen 19:40 Uhr war eine zivile Polizeistreife auf der B 67 in Fahrtrichtung Hauptbahnhof unterwegs, als der Lenker des hochmotorisierten Wagens durch mehrmalige Gasstöße, starkes Beschleunigen und Aufheulen des Motors augenscheinlich ein Straßenrennen provozierte. In der Folge beschleunigte der Lenker massiv. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, wobei im Ortsgebiet eine Geschwindigkeit von bis zu 106 km/h festgestellt wurde.

Der Pkw wurde kurz darauf im Bereich des Europaplatzes angehalten und kontrolliert. Der Lenker, ein 22-jähriger Russe, gab an, nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung zu sein. Im Fahrzeug befanden sich zudem zwei weitere Männer, ein Russe und ein Somalier.

Cannabis sichergestellt

Während der Kontrolle nahmen die Polizisten einen starken Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug wahr. Der Lenker rückte daraufhin freiwillig eine geringe Menge Cannabiskraut heraus. Aufgrund des Verdachts einer Drogenbeeinträchtigung wurde er zur klinischen Untersuchung aufgefordert, welche er aber verweigerte.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass gegen den Lenker offene Verwaltungsstrafen im vierstelligen Bereich bestanden. Diese wurden noch auf der Dienststelle beglichen.Der 22-Jährige wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen, unter anderem aufgrund des Verdachts eines illegalen Straßenrennens, Fahrens ohne Lenkberechtigung sowie nach dem Suchtmittel- und Führerscheingesetz, angezeigt.Er muss mit weiteren behördliche Maßnahmen rechnen.