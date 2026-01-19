Unfall auf Westautobahn: Ehepaar schwer verletzt

Zwei Nothubschrauber mussten zu dem Unfall ausrücken.

Bei einem Unfall am Sonntag auf der Westautobahn (A1) bei Altlengbach (Bezirk St. Pölten) ist ein Ehepaar schwer verletzt worden. Der Lenker war mit seinem Citroen aus noch unbekannter Ursache auf den Pannenstreifen geraten und hatte die Leitschiene touchiert.

In der Folge wurde der Wagen zurück auf die Fahrbahn geschleudert und prallte gegen die Betonmittelleitwand. Zwei Notarzthubschrauber flogen die beiden 85-Jährigen in Spitäler nach St. Pölten und Wien.

Die Schwerverletzten aus dem Bezirk St. Pölten wurden ins Universitätsklinikum der niederösterreichischen Landeshauptstadt und in die Klinik Donaustadt in Wien transportiert. Der Verkehr wurde nach dem Unfall kurz nach 13.30 Uhr über den Pannenstreifen vorbeigeleitet. Die Fahrspuren Richtung Wien blieben rund zwei Stunden lang gesperrt. Es kam zu Stau und Verzögerungen.