Rätsel um toten Skitouristen neben Piste in Tirol

Zu einer Reihe von teils dramatischen Ski-Unfällen kam es am Wochenende im Skigebiet Zillertal Arena: Dabei starb ein 58-jähriger Däne unter bisher noch völlig mysteriösen Umständen - er wurde tot neben der Piste in Rohrberg gefunden.

Tirol. Soviel, ist derzeit über das Ski-Drama um einen dänischen Ski-Urlauber bekannt: Am Samstag gegen 17:00 Uhr wurde bei der Rettungsleitstelle gemeldet, dass es in der Zillertal Arena auf der roten Piste Nr. 11 im Gemeindegebiet von Rohrberg offenbar einen heftigen Ski-Unfall gegeben haben muss. Pistenretter begaben sich umgehend zur Unfallstelle und fanden dort einen 58-jährigen dänischen Schifahrer reglos in einem steilen Waldstück neben der Piste liegen. Alle Reanimationsversuche blieben erfolglos. Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte nur noch den Tod des 58-jährigen Mannes feststellen.

© Zoom Tirol

© Zoom Tirol

Der Unfallhergang ist derzeit nicht bekannt. Zeugen der Ereignisse, insbesondere eine derzeit unbekannte Frau, die sich in dem Bereich, wo der Tote gefunden wurde, aufgehalten haben soll, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Mayrhofen (Tel. 059133/7254) oder der Polizeiinspektion Zell am Ziller (Tel. 059133/7257) zu melden. Ein Sturz ohne Unfallgegner, ein Crash mit einem anderen Skifahrer oder einem Snowboarder oder ein medizinischer Notfall - derzeit kann nichts ausgeschlossen werden.

Die Einsatzkräfte hatten am Wochenende in der Zillertal Arena jedenfalls alle Hände voll zu tun: So wurde im Skigebiet Königsleiten ein 32-jähriger Österreicher von einem Snowboarder angefahren, der Fahrerflucht beging. Das Opfer erlitt einen Schlüsselbeinbruch. Auch hier werden Zeugen und vor allem der Pistenrowdy gesucht.

Ein weiterer schwerer Unfall ereignete sich am selben Tag im Skigebiet Ehrwalder Alm. Auf der blauen Piste Nummer 12 kollidierten eine 66-jährige Österreicherin und ein 55-jähriger Skifahrer aus Deutschland. Kurz vor der Talstation kreuzten sich ihre Fahrspuren, es kam zum Zusammenstoß. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde die schwer verletzte Frau mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Reutte geflogen.